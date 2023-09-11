Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Фернанду Сантуш не вражає на чолі "червоно-білих".

Польский футбольний союз вирішив розірвати контракт з португальцем Фернанду Сантушем після серії невтішних результатів. Про це повідомляє твіттер B24 з посиланням на польського журналіста Мацея Іванськи.

Останньою краплею стала вчорашня гостьова поразка проти збірної Албанії (0:2) в рамках відбору до чемпіонату Європи-2024.

Після 5 зіграних матчів збірна Польщі посідає 4 сходинку в групі Е, набравши всього 6 пунктів.

Португальський фахівець прийняв "Кадру" в січні цього року. За цей час Польща здобула 3 перемоги та ще 3 рази програла. До цього Сантуш довгий час працював головним тренером збірної Португалії з якою вигравав кубок Анрі Делано на Євро-2016.