Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний тренер італійців імовірно втратив ще кілька опцій.

Півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі отримав легку травму м'язів, повідомляє Football Italia, посилаючись на Sky Sport Italia.

Тоналі, Проведель і Спінаццола не були викликані на гру з Україною, заявляє італійське видання. Таким чином, у центрі півзахисту замість Тоналі очікується гравець Інтера Давіде Фраттезі.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч проти Італії.

Нагадаємо, матч Італія — Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. На

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