Головний тренер італійців імовірно втратив ще кілька опцій.
Сандро Тоналі, Getty Images
12 вересня 2023, 11:06
Півзахисник Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі отримав легку травму м'язів, повідомляє Football Italia, посилаючись на Sky Sport Italia.
Тоналі, Проведель і Спінаццола не були викликані на гру з Україною, заявляє італійське видання. Таким чином, у центрі півзахисту замість Тоналі очікується гравець Інтера Давіде Фраттезі.
Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч проти Італії.
Нагадаємо, матч Італія — Україна відбудеться сьогодні, 12 вересня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.