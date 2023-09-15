Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фахівець спричинив затримку початку матчу проти Хорватії у відборі Євро-2024.

Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков може отримати покарання від УЄФА, яка звинувачує українця в затримці початку матчу відбіркового циклу Євро-2024 проти Хорватії (0:1). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

На 66-річного українця відкрито справу, але дата її розгляду поки що невідома.

Додамо, що під час першого тайму була зупинка гри через проліт дрону на стадіоні з прапором так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

Також УЄФА оголосив про ще три справи, які були відкриті проти федерацій Румунії, Вірменії та Хорватії.

Румунська федерація винна у заблокованих входах на стадіоні під час матчу проти Косова (2:0), а також неприйнятній поведінці фанатів, які кидали предмети на поле, використовували піротехніку, а також вигукували расистські та політичні висловлювання.

Ця гра переривалася через провокаційні політичні банери на трибунах, на яких було написано "Косово — це Сербія" та "Бессарабія — це Румунія".

Вірменська федерація також змогла забезпечити належний контроль над входами на стадіон. Також їхні фанати використовували піротехніку, політичні та расистські висловлювання. Хорвати, у свою чергу, не змогли встежити за своїми фанами, які влаштували заворушення на трибунах.

Окремо проти Хорватії порушили справу про расистські висловлювання фанатів у матчі проти Латвії (5:0).