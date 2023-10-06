Воротарі: Арно Бодар (Стандарт Льєж), Томас Камінскі (Лутон Таун), Матц Зельс (Страсбур), Кун Кастелс (Вольфсбург).

Захисники: Амін Аль Дахіл (Бернлі), Воут Фаес (Лестер), Тімоті Кастань (Фулгем), Ян Вертонген (Андерлехт), Артур Тете (Ренн), Зено Дебас (Андерлехт)

Півзахисники: Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Орель Мангала (Ноттінгем Форест), Олівер Деман (Вердер), Доді Лукебакіо (Севілья), Шарль де Кетеларе (Аталанта), Амаду Онана (Евертон), Леандро Троссар (Арсенал), Мандела Кейта (Антверпен)

Нападники: Яннік Карраско (Аль-Шабаб), Жоан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку (Рома), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Міші Батшуаї (Фенербахче), Лоїс Опенда (РБ Лейпциг)

13 жовтня збірна Бельгії зіграє на виїзді проти головного конкурента по групі збірної Австрії, а через три дні вдома прийме збірну Швеції.

Наразі, бельгійці та австрійці ділять між собою першу сходинку у групі F, набравши по 13 залікових балів після п'яти зіграних турів.