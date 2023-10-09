Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Втрата для бельгійської збірної.

Вінгер лондонського Арсеналу отримав травму задньої поверхні стегна і був замінений у перерві матчу з Манчестер Сіті (1:0) у восьмому турі АПЛ.

Через це його було виключено із заявки збірної Бельгії на найближчі матчі. Головний тренер бельгійців Доменіко Тедеско вирішив замінити Троссара півзахисником Антверпена Артуром Вермереном. Про це повідомляє твіттер "червоних дияволів".

Збірна Бельгії зіграє два відбіркових матчі до Євро-2024. 13 жовтня проти збірної Австрії, а через три дні проти збірної Швеції.

Леандро Троссар має на своєму рахунку 28 матчів у складі збірної своєї країни, забивши у цих матчах шість голів.