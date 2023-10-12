Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Олександра Петракова не змогла нічого протиставити аутсайдеру групи.

Збірна Латвії на своєму полі обіграла національну команду Вірменії у матчі відбірного циклу Євро-2024 з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 39 хвилині, коли у воротах команди Олександра Петракова розписався Яніс Ікауньєкс.

Потім на початку другого тайму на 53 хвилині господарі поля залишилися у меншості через вилучення Марциса Ошса, який отримав другу жовту картку.

Незважаючи на меншість, латвійці змогли подвоїти перевагу — на 68 хвилині забив Даніелс Балодіс.

Таким чином, Латвія здобула першу перемогу у шести іграх після п'яти поразок поспіль, проте вона залишається на останньому місці в групі D. У Вірменії шість ігор та сім набраних очок, що дає їй третє місце.

Латвія – Вірменія 2:0

Голи: Ікаунієкс, 39, Балодіс, 68.

Латвія: Озолс, Циганікс, Балодіс, Ошс, Савальнієкс (Сорокінс, 88), Савельєвс, Емсіс, Дашкевічс (Дубра, 55), Ікаунієкс, Яунземс (Ікаунієкс, 88), Улдрікіс (Регжа, 82).

Вірменія: Чанчаревич, Тікнізян, Дашян, Мкртчян (Ранос, 59), Ароян, Арутюнян, Бріаско (Серобян, 69), Сперцян, Іву, Барсегян (Севікян, 69), Селараян (Бічахчан, 82)

Попередження: Ошс, Емсіс — Ароян.

Вилучення: Ошс, 53 (друга жовта).