Шотландець невдало пішов у зіткнення.
Травма Робертсона, getty images
12 жовтня 2023, 23:22
Збірна Шотландії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи грає на виїзді проти Іспанії.
В першій половині гри гості втратила свого капітана Ендрю Робертсона. Шотландський захисник невдало зіштовхнувся з Унаї Сімоном й не зміг продвжити гру.
Його місце на полі зайняв Натан Паттерсон.
Гра Іспанія — Шотландія розпочалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.