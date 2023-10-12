Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландець невдало пішов у зіткнення.

Збірна Шотландії в рамках поєдинку відбіркового етапу чемпіонату Європи грає на виїзді проти Іспанії.

В першій половині гри гості втратила свого капітана Ендрю Робертсона. Шотландський захисник невдало зіштовхнувся з Унаї Сімоном й не зміг продвжити гру.

Його місце на полі зайняв Натан Паттерсон.

Гра Іспанія — Шотландія розпочалась о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.