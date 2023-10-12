Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Луїса де ла Фуенте відкрила собі шлях до першої сходинки відбіркової групи A.

Клубний футбол пішов на невеличкий запланований заздалегідь відпочинок, тож ми маємо змогу знову поринути в атмосферу протистоянь на міжнародному рівні. І тут уже дійсно є, про що поговорити, бо настає вирішальний етап відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024, тож у кожній групі команди поступово визначатимуться з тими, хто гратиме наступного літа на полях Німеччини.

У перший ігровий день жовтневої павзи до бою повертались учасники квінтету A, де прагматичне лідерство сенсаційно втримували аж ніяк не очевидні фаворити з Іспанії, а представники Британських островів у особі Шотландії. І вже позаду них у таблиці на відстані шести залікових балів, але з грою в запасі, перебували підопічні Луїса Менділібара. Сталось це через поразку "Фурії Роха" на чужому полі в другому турі, тож у сьомий ігровий день вона мала нагоду взяти реванш уже в Севільї.

Очікувати на інтенсивний пресинг від "тартанової армії" з перших хвилин на чужому полі було марною справою, тож команда Стіва Кларка в звичному для неї розташуванні з п’ятьма захисниками позаду весь матч намагалась стримувати атаки іспанців. І геть не завжди при цьому це вдавалось робити, а особливо на перших хвилинах, коли то Ферран отримає простір для удару в центрі штрафного, то Морату загублять на дальній стійці під час виконання подачі зі стандарту.

Загалом, шотландці були трохи розібраними, але це доволі швидко минулось і ми перейшли до футболу за значної переваги господарів на м’ячі, але з мінімальною кількістю гольових моментів — суперники просто мало що дозволяли робити безпосередньо в штрафному, а до дальніх ударів команда де ла Фуенте була відверто байдужою.

Доводилось подовгу возити м’яч перед штрафним гостей для того, аби отримати гольовий момент хоч якогось ґатунку. Але якщо вже загроза воротам Ганна й виникала, то це було дійсно гостро. Як, наприклад, було на 34 хвилині, коли Меріно під час добивання відскоку на правому фланзі чужих володінь поцілив у дальню стійку. А згодом ще й у Шотландії травму руки під час зіткнення з Сімоном у чужому штрафному отримав Робертсон, тож упевненість оборони футболістів Кларка від цього трохи похитнулась.

Де ла Фуенте на другу половину зустрічі додав ще двох свіжих футболістів до ланки атаки й тиск на ворота гостей від цього виключно збільшився. Але в підсумку іспанці встигли створити тільки момент для Морати, який поцілив повз дальню дев’ятку з лівого флангу штрафного на 56 хвилині, після чого "тартанова армія" сходила ледь не до першої змістовної атаки в грі, Карвахаль привіз штрафний на власні ворота, а Мактоміней ударом із гострого кута в дальню дев’ятку шокував Сімона.

Але тоді арбітри VAR побачили фол + офсайд у Гендрі, який заважав воротарю суперників під час удару гравця Манчестер Юнайтед, тож гол доволі швидко скасували. Але гравцям Шотландії вже встиг затьмарити розсуд цей ситуативний успіх, тож вони десь перегоріли. А тут ще й на полі з’явився досвідчений Навас, перша передача якого до чужого штрафного виявилась гольовою подачею на Морату.

Коли ж іспанці вийшли вперед за рахунком, гостям залишалось тільки йти відіграватись та здобувати ту перепустку на Євро тут і зараз. Не вийшло. Шотландія розкрилась й отримала другий удар по власних воротах від Сансета, чому передувала помилка Гікі на лівому фланзі захисту. Фаворит своє таки забрав і тепер може взагалі виграти групу.

У наступному турі збірна Іспанії зіграє в гостях у Норвегії, а Шотландія гостюватиме в Грузії.— Шотландія 2:0Мората, 72, Сансет, 86Сімон — Карвахаль (Навас, 66), Ле Норман, Лапорт, Бальде (Фран, 46) — Гаві, Родрі, Меріно (Сансет, 67) — Ферран Торрес, Мората (Хоселу, 84), Оярсабаль (Сарагоса, 46).Ганн — Гікі, Портеус (Гілмор, 87), Гендрі, Маккена, Робертсон — Макгінн, Мактоміней, Макгрегор (Маклін, 87), Крісті (Армстронг, 78) — Дайкс (Адамс, 79).Попередження: Сімон, Карвахаль, Лапорт — Дайкс, Паттерсон, Гендрі.