Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гості перемогли найгіршу команду групи F.

У рамках сьомого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Естонії приймала збірну Азербайджану на "А. Ле Кок Арені" у Таллінні.

У дуелі двох аутсайдерів групи F перемогу здобули азербайджанці. Естонці не зуміли нічим відповісти на два голи гостей у першому таймі, відпустивши їх від себе у турнірній таблиці на 3 очки.

Естонія — Азербайджан 0:2

Голи: Байрамов, 9, Шейдаєв, 45+4 (пен.)

Попередження: Пікк, 18, Кяйт, 68, Веткал, 90+1 — Махмудов, 22, Маммадов, 40, Емрелі, 45+1

Турнірна таблиця групи F наразі виглядає наступним чином: