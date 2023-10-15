Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю до матчу 8-го туру відбора до Євро-2024, який пройде 15 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У разі перемоги збірна Іспанії вийде на Євро-2024. У випадку, якщо Норвегія не переможе, то втратить реальні шанси на вихід до чемпіонату Європи-2024.

Норвегія — Іспанія

Неділя, 15 жовтня, 21:45, стадіон Улеволл, Соло. Арбітр зустрічі — Тобіас Штілер (Німеччина)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Збірна Норвегії давно нічого не добивалася, але зараз команда має талановите покоління в особі Голанда та Едегора. Цьогорічний цикл розпочався жахливо: вони програли не лише іспанцям, а й Шотландії, а також зіграли внічию з Грузією. Хоча потім і кваліфікація стала формальністю для колективу Столе Сольбаккена, потім вони обіграли грузинів та перемогли у Кіпрі. Якщо Норвегія сьогодні не переможе, то втратить реальні шанси на вихід на Євро-2024.

Цього року Іспанія виглядала погано лише у березні, а з того часу результати команди досить добрі. Варто зазначити, що добре на полі показують себе нападники Мората та Хоселу. У матчі проти Норвегії, якщо Іспанія переможе, то гарантує собі вихід на Євро-2024.

За версією букмекерів, Іспанія — фаворит зустрічі: перемога іспанців оцінюється коефіцієнтом 1.98, а перемога Норвегії — 4.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.65.

Орієнтовні склади:

Норвегія: Нюланд – Р'єрсон, Аєр, Естігор, Мелінг – Едегор, Берг, Еурснес – Серлот, Голанд, Нуса.

Іспанія: Сімон — Навас, Ле Норман, Ляпорт, Фран Гарсія — Меріно, Родрі, Фабіан Руїс — Ферран Торрес, Мората, Сарагоса.

Поточна форма

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