Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 жовтня 2023 року, 21:45.

У матчі восьмого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Польщі вчергове ускладнила собі життя, зігравши внічию проти Молдови (1:1).

Господарям у матчі проти одного з аутсайдерів групи E потрібно було приходити до тями й вигравати, але вони пропустили першими посеред першого тайму.

Потім було чимало спроб господарів повернутись до гри, але все, що ми побачили, це був гол Свідерського поперерві.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Польща — Молдова у 8 турі відбору на Євро-2024:

Польща — Молдова 1:1

Голи: Свідерський, 53 — Ніколаєску, 26

Польща: Щесни — Кендзьора (Гросіцькі, 84), Педа, Ківьор — Вшолек (Камінські, 71), Дзічек (Сліш, 46), Зелінські, Шиманські (Мархвінські, 77), Франковські — Свідерські, Мілік (Букса, 71).

Молдова: Райлян — Ревенко (Плетіке, 70), Крачун, Бабогло, Марандич, Рябчук — Постолакі, Моцпан, Раце (Кожокар, 79), Кожокару (Дамашкан, 60) — Ніколаєску (Богачук, 79).

Попередження: Франковські — Рябчук, Кожокару, Постолакі, Марандич, Плетіке, Райлян.