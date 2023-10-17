Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії розраховує на центрбека Манчестер Юнайтед.

У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Англії зіграє проти Італії.

Як повідомляє Daily Mail, головний тренер команди "трьох левів" планує випустити у стартовому складі на це протистояння центрального захисника Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.

30-річний англієць востаннє грав за збірну проти Шотландії. Тоді він вийшов на заміну та забив автогол.

Відзначимо, що матч Англія — Італія відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в нашому текстовому онлайні.