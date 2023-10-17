Керманич збірної Англії розраховує на центрбека Манчестер Юнайтед.
Гаррі Магвайр, getty images
17 жовтня 2023, 10:22
У рамках восьмого туру відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Англії зіграє проти Італії.
Як повідомляє Daily Mail, головний тренер команди "трьох левів" планує випустити у стартовому складі на це протистояння центрального захисника Гаррі Магвайра з Манчестер Юнайтед.
30-річний англієць востаннє грав за збірну проти Шотландії. Тоді він вийшов на заміну та забив автогол.
Відзначимо, що матч Англія — Італія відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в нашому текстовому онлайні.