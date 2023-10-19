Все вирішив перший тайм.
Бельгія проти Швеції, Getty Images
19 жовтня 2023, 16:41
Матч восьмого туру відбору до Євро-2024 між збірними Бельгії та Швеції був прерваний через терористичну атаку 16 жовтня в центрі Брюсселя, в результаті якої загинули два шведські вболівальники.
УЄФА ухвалив рішення зафіксувати результат перерваного після першого тайму матчу восьмого туру відбору на Євро-2024 між Бельгією та Швецією як остаточний через неможливість дограти поєдинок наступного дня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Таким чином, гра завершилась із рахунком 1:1.