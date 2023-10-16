Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лихо відбулось біля стадіону.

Збірна Бельгії в рамках відбіркового матчу до чемпіонату Європи 2024 року приймає на своєму полі збірну Швеції, проте головні події відбулись за чашею стадіону.

Як повідомляє RTBF, У Брюсселі внаслідок стрілянини біля площі Сентелетт у понеділок увечері загинули двоє людей.

Постріли було чутно приблизно о 19:15 за місцевим часом. На місце відразу прибула велика кількість екстрених служб.

Правоохоронці шукають винних. Найбільш вірогідним є версією з терористичним актом, бо в мережі вже шириться відео зі зверненням потенційного вбивці, в якому він заявив, що є частиною ІДІЛ та вбив "невірних".

Як повідомляє портал Sky News, обидві жертви були вдягнені у футболки національної збірної Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Ізраїлі вбито відомого футболіста представниками терористичної організації ХАМАС.