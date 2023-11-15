Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Турнір у Німеччині відбуватиметься наступного літа.

У контексті останньої міжнародної павзи в 2023 році з’являється все більше новин щодо майбутнього чемпіонату Європи-2024, який відбуватиметься в Німеччині влітку наступного року.

І допоки збірні-претендентки на участь у цьому турнірі готуються до заключних матчів групового етапу кваліфікаційного раунду, УЄФА вирішили презентувати офіційний футбольний м’яч майбутніх змагань.

Новинка матиму назву Fussballliebe, що з німецької можна перекласти, як "любов до футболу".

Урочиста подія відбувалась безпосередньо на головній арені Євро-2024 — берлінському Олімпіаштадіоні, який прийматиме вирішальну гру турніру.

Окрім столиці, до проведення змагань долучені Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен та Штутгарт.

Логотипи із схематичним зображенням стадіонів цих міст також будуть присутні в композиції нового м’яча від технічного спонсора УЄФА Adidas.

Власне ж футбольне принаддя виготовлено з використанням переробленого поліестеру та чорнил на водній основі, та більш стійких біоматеріалів, аніж будь-який попередній офіційний м'яч Adidas, на чому наголошує виробник.

Кожен шар м'яча був розроблений з урахуванням таких матеріалів, як кукурудзяні волокна, цукрова тростина, деревна целюлоза та каучук.

Родзинкою стане те, що вперше на Євро ігровий м’яч буде оснащений технологією Adidas Connected Ball, яка сприяє процесу прийняття рішень відеоасистентом арбітрів УЄФА за допомоги аналізу кожного руху м’яча полем.

Також УЄФА повідомляє, що 1% чистого прибутку від продажів буде спрямовано на благодійні проєкти від організації.

Євро-2024 в Німеччині триватиме з 14 червня по 14 липня 2024 року.