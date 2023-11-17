Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець думає, що у Леверкузені буде неймовірна атмосфера.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков в інтерв'ю You-Tube-каналу ВЗБІРНА розповів, чого очікує від зустрічі з Італією.

Гравець Шахтаря поділився, що вже не думає про епізод з першого матчу проти італійців, де він підсковзнувся та втратив м'яч, після чого почалася гольова атака суперника. Він вважає, що збірна стала сильнішою після того поєдинку.

"З кожною грою стаємо сильніші. Сподіваюся, ми це доведемо у матчі з Італією", — сказав півзахисник.

Судаков відповів, чого чекає від вболівальників у Леверкузені.

"Думаю, атмосфера буде неймовірна. Всі розуміють, наскільки це важливий матч для всієї країни", — пояснив він.

Півзахисник також поділився, які у нього враження від ігор з Шахтарем у Гамбурзі.

"Мені подобається атмосфера. Сподіваюся, нам так само пощастить з Італією, як і Шахтарю з Барселоною", — заявив Судаков.

Нагадаємо, матч Україна — Італія розпочнеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.