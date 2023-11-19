Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди між собою зіграють за перший рядок.

У рамках дев'ятого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 між собою грали Швейцарія та Косово. Команди не зуміли виявити переможця, але одного бала швейцарцям виявилося достатньо, щоб кваліфікуватися на Євро-2024.

У паралельному матчі збірна Румунії зуміла обіграти Ізраїль. Таким чином, румуни також потрапили на чемпіонат Європи.

21 листопада між собою зіграють Румунія та Швеціярія. У цьому поєдинку вирішиться, хто вийде із групи з першого місця.

Ізраїль — Румунія 1:2

Голи: Захаві 2 — Пушкаш 10, Хаджі 63.

Швейцарія — Косово 1:1

Голи: Варгас 47 — Гісені 82