Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Бельгія з покером Лукаку розгромила Азербайджан та забронювала місце в першому кошику Євро-2024

Команда Джанні Де Б'язі, не дивлячись на поразку, усе одно може опинитись у плей-оф кваліфікації за сприятливого збігу обставин.

Бельгія — Азербайджан, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Бельгія — Азербайджан 5:0

Голи: Лукаку, 17, 26, 29, 37, Троссар, 90



Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Аль-Дахіль, 84), Теат (Салемакерс, 59) — Вранкс (Тілеманс, 46), Мангаля — Бакайоко (Карраско, 59), Троссар, Доку — Лукаку (Опенда, 46).



Азербайджан: Магомедалієв — Хагверді, Мамедов, Кривоцюк, Джафаркулієв (Алієв, 46) — Байрамов, Махмудов (Джамалов, 76), Едді, Ісаєв (Дінієв, 46) — Емрелі (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 65).



Попередження: Теат, Вранкс — Едді, Магомедалієв