Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
19 листопада 2023, 20:59
Бельгія з покером Лукаку розгромила Азербайджан та забронювала місце в першому кошику Євро-2024
Команда Джанні Де Б'язі, не дивлячись на поразку, усе одно може опинитись у плей-оф кваліфікації за сприятливого збігу обставин.
Бельгія — Азербайджан, Getty Images
19 листопада 2023, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бельгія — Азербайджан 5:0
Голи: Лукаку, 17, 26, 29, 37, Троссар, 90
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Вертонген (Аль-Дахіль, 84), Теат (Салемакерс, 59) — Вранкс (Тілеманс, 46), Мангаля — Бакайоко (Карраско, 59), Троссар, Доку — Лукаку (Опенда, 46).
Азербайджан: Магомедалієв — Хагверді, Мамедов, Кривоцюк, Джафаркулієв (Алієв, 46) — Байрамов, Махмудов (Джамалов, 76), Едді, Ісаєв (Дінієв, 46) — Емрелі (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 65).
Попередження: Теат, Вранкс — Едді, Магомедалієв