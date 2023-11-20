Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Влітку серби точно поїдуть.

19 листопада у рамках відбору до Євро-2024 збірні Сербії та Болгарії розписали результативну нічию (2:2). Завдяки цьому результату "білі орли" посіли друге місце в групі G та кваліфікувалися на чемпіонат Європи у Німеччині.

Сербський нападник Ювентуса Душан Влахович поділився емоціями після виходу на Євро його національної команди.

"В нас дуже сильна команда.

Найголовніше, що ми пробилися на чемпіонат Європи. Як сказав наш капітан Тадіч, ми маємо зробити це звичкою.