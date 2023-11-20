Влітку серби точно поїдуть.
Влахович проти болгарів, Getty Images
20 листопада 2023, 12:55
19 листопада у рамках відбору до Євро-2024 збірні Сербії та Болгарії розписали результативну нічию (2:2). Завдяки цьому результату "білі орли" посіли друге місце в групі G та кваліфікувалися на чемпіонат Європи у Німеччині.
Сербський нападник Ювентуса Душан Влахович поділився емоціями після виходу на Євро його національної команди.
"В нас дуже сильна команда.
Найголовніше, що ми пробилися на чемпіонат Європи. Як сказав наш капітан Тадіч, ми маємо зробити це звичкою.
Сербія має високий клас, в нас хороша команда. Ми повинні регулярно їздити на великі турніри як команда, в який інші збірні бачать міцного, сильного суперника"
, — цитує Влаховича офіційний сайт УЄФА
.