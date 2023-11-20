Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українська легенда вірить у національну команду.

Легенда італійського Мілану та збірної України Андрій Шевченко висловився напередодні вирішального матчу відбору на Євро-2024 між Україною та Італією. Його слова наводить Football-Italia.

"Це дуже важливий матч – більше ніж просто гра! Незважаючи на війну, на те, що ми змушені проводити кожну домашню гру на виїзді, команда, як і раніше, перебуває у хорошому стані. Очевидно, відбулася зміна поколінь, але у нас є цінні гравці: Мудрик, Судаков та Циганков.

Ребров зробив чудову роботу в дуже складній ситуації. Він розробив свою філософію і команда відродилася. На даному етапі нам нема чого втрачати, але це не означає, що ми задоволені досягнутим.

У збірній Італії я боюсь всієї команди, а не окремих гравців. Навіть у Лучано Спаллетті є висока мотивація. Я дуже поважаю Лучано, він чудовий тренер, один із найкращих і він напевно хоче вивести Італію на вершину після минулих розчарувань. Кваліфікація дуже багато для них означає, але українці готові проявити себе, тому що ця гра не схожа на інші", — сказав Шевченко.

Вирішальний матч відбору до Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться сьогодні у Леверкузені о 21:45 за київським часом. Для прямого виходу в фінальну частину чемпіоната Європи, команді Сергія Реброва потрібна лише перемога.