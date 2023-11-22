Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи-2024, що відбувся 21 листопада 2023 року, 21:45.

У заключному матчі відбору на ЄВРО-2024 національна збірна Хорватії здобула мінімальну перемогу над Вірменію та гарантувала собі путівку до фінальної частини континентальної першості.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні на 43-ій хвилині став Анте Будімір, який і гарантував хорватам другу сходинку в групі D, поступившись лише Туреччині на одне очко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Хорватія — Вірменія в 10 турі відбору на ЄВРО-2024:

Хорватія - Вірменія 1:0

Гол: Будімір, 43

Хорватія (старт): Лівакович – Станішич, Шутало, Гвардіол, Соса – Модрич, Брозович, Маєр – Крамарич, Будімір, Іванушещ

Вірменія (старт): Чанчаревич – Харутунян, Мкртчян, Чалісір, Тікнізян – Оганесян, Сперцян, Арутюнян – Рамос, Севікян, Селлараян