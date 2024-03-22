Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 21 березня 2024 року.

У рамках півфіналу плей-оф відбору на Євро-2024 збірна Польщі доволі очікувано обіграла Естонію та отримала можливість позмагатися за путівку Німеччину.

Польська національна команда відправила у ворота суперника аж п'ять м'ячів, тоді як сама пропустили від естонців один раз.

У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Польщі зіграє проти Вельса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Естонія у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

Польща – Естонія 5:1

Голи: Франковські 22, Зелінські 50, Пйотровскі 70, Метс 74, Шиманські 77 – Веткал 78

Польща (старт): Щесни – Беднарек, Давидович, Ківьор – Франковські, Зелінські, Сліш, Пйотровскі, Залевські – Свідерські, Левандовські

Естонія (старт): Гейн – Клаван, Тамм, Метс – Паскочі, Калласте, Соометс, Веткал – Тамм, Палуметс – Юргенс