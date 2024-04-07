Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер уже прийняв рішення.

Войцех Щесни заявив, що закінчить кар'єру в збірній Польщі після Євро-2024.

"Так, можна сказати, що я закінчу зі збірною після Євро-2024. Навряд чи після чемпіонату Європи щось ще буде. Ніхто не намагався переконати мене змінити рішення.

Моя сім'я знає про мої плани, вони розуміють, що це природний порядок речей. Немає сенсу починати новий цикл підготовки до чемпіонату світу, якщо я все одно його не закінчу", — сказав 33-річний воротар Ювентуса і збірної Польщі Щесни в інтерв'ю Foot Truck.

Зазначимо, що Войцех виступає за Польщу з 2009 року. Він провів 81 матч (34 — на нуль) і пропустив 77 голів.