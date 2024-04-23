Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений німець дав свій коментар.

Нападник Баварії і збірної Німеччини Томас Мюллер поділився очікуваннями від домашнього чемпіонаті Європи 2024 року.

"Думаю, для збірної Німеччини буде успіхом, якщо гравці будуть задоволені своїм виступом. Так, у кінцевому підсумку важливий результат. Але якщо ми мінімально програємо у чвертьфіналі, провівши чудовий матч із сильним суперником, я зможу з цим жити, тому що так працює спорт. Зрозуміло, титул – наша головна мета.

Як громадянин Німеччини я буду радий, якщо ми зможемо продемонструвати свою гостинність на такому великому змаганні. Щоб люди, які були присутні на стадіонах, повернулися додому щасливими після Євро й отримали чудові враження в Німеччині", – сказав Мюллер в інтерв'ю GQ.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня в 10 містах Німеччини.