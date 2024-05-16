Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дідьє Дешам зробив свій вибір.

Став відомий склад збірної Франції, який візьме участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині. До заявки увійшли 25 футболістів.

Воротарі: Альфонс Ареола, Майк Міньян, Бріс Самба.

Захисники: Жонатан Клосс, Тео Ернандес, Ібраїма Конате, Жюль Кунде, Ферлан Менді, Бенжамен Павар, Вільям Саліба, Дайо Упамекано.

Півзахисники: Юссуф Фофана, Адрієн Рабьо, Воррен Заїр-Емері, Орельєн Чуамені, Антуан Грізманн, Нголо Канте, Едуардо Камавінга.

Нападники: Бредлі Баркола, Усман Дембеле, Кінгслі Коман, Олів'є Жиру, Рандаль Коло Муані, Кіліан Мбаппе, Маркус Тюрам.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 року відбудеться на теренах Німеччині. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня.