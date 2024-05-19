Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Не обійшлося без представників команд країни-гній.

Національна збірна Сербії оголосила розширену заявку на чемпіонат Європи-2024, який пройде на теренах Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Футбольного союзу Сербії.

Головний тренер "білих орлів" Драган Стойкович викликав 35 футболістів, з яких лише 26 можуть потрапити до остаточної заявки на Євро.

Повний список викликаних гравців виглядає наступним чином:

Воротарі: Ваня Мілінкович-Савич (Торіно), Предраг Райкович (Мальорка), Джордже Петрович (Челсі), Александар Йованович (Партизан);

Захисники: Страхин'я Павлович (РБ Зальцбург), Нікола Міленкович (Фіорентина), Мілош Велькович (Вердер), срджан бабич (спартак), Урош Спайіч (Црвена Звезда), страхин'я еракович (зеніт), Неман'я Стоїч (ТСЦ Бачка Топола), Ян-Карло Симич (Мілан), Філіп Младенович (Панатінаїкос);

Півзахисники: Саша Лукич (Фулгем), Неман'я Гудель (Севілья), Неман'я Максимович (Хетафе), Іван Іліч (Торіно), саша зделар (цска), Срджан Міяїловіч (Црвена Звезда), Сергій Мілінкович-Савич (Аль-Хілаль), Душан Тадич (Фенербахче), Александар Чиркович (ТСЦ Бачка Топола), Лазар Самарджич (Удінезе), Велько Бірманчевич (Спарта Прага), Філіп Костич (Ювентус), Матія Глушчевич (Раднички), Андрія Живкович (ПАОК), Міят Гачинович (АЕК), Неман'я Радоньїч (Мальорка);

Нападники: Самед Баждар (Партизан), Александар Мітрович (Аль-Хілаль), Душан Влахович (Ювентус), Лука Йович (Мілан), Петар Ратков (РБ Зальцбург), Міхаїло Іванович (Войводіна).

Нагадаємо, збірна Сербії на Євро-2024 буде грати у групі С разом зі збірними Англії, Данії та Словенії.