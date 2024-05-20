Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Шашкові" мають дуже потужний склад.

Національна збірна Хорватії оголосила розширену заявку на чемпіонат Європи-2024, який пройде на теренах Німеччини. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.

Головний тренер "шашкових" Златко Даліч викликав 34 футболісти, з яких тільки 26 зможуть поїхати на Євро.

Воротарі: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івіца Івушич (Пафос), Неділько Лабрович (Рієка).

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Йосип Юранович (Уніон), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса (Аякс), Йосип Станішич (Баєр), Йосип Шутало (Аякс), Мартін Ерліч (Сассуоло), Марін Понграчич (Лечче).

Півзахисники: Лука Модрич (Реал Мадрид), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Марсело Брозович (Ан-Наср), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Вольфсбург), Лука Іванушец (Феєнорд), Лука Сучич (РБ Зальцбург), Мартін Батуріна (Динамо Загреб).

Нападники: Іван Перішич (Гайдук), Андрій Крамарич (Гоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко П'яца (Рієка), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Рієка).

Резервний склад: Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Ліон), Крістіян Якич (Аугсбург), Домінік Котарські (ПАОК), Тоні Фрук (Рієка), Марін Любічич (ЛАСК), Ігор Матанович (Карлсруе), Ніко Сігур (Гайдук), Петар Сучич (Динамо Загреб).

Збірна Хорватії на Євро-2024 гратиме у групі B разом зі збірними Іспанії, Італії та Албанії.