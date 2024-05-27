Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У футболіста травма, про що повідомив він у соціальних мережах.

Опорний півзахисник Аталанти Мартен Де Рон не допоможе збірній Нідерландів на чемпіонаті Європи 2024 року.

33-річний футболіст пропустить турнір через м'язову травму. Про це Де Рон повідомив у соцмережах.

Де Рон провів за збірну Нідерландів 42 матчі і забив 1 гол.

На Євро-2024 команда зіграє в групі D з Польщею, Австрією та Францією.

У поточному сезоні де Рон провів 46 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 результативних передач.