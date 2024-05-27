У футболіста травма, про що повідомив він у соціальних мережах.
МАРТЕН ДЕ РОН, GETTY IMAGES
27 травня 2024, 23:51
Опорний півзахисник Аталанти Мартен Де Рон не допоможе збірній Нідерландів на чемпіонаті Європи 2024 року.
33-річний футболіст пропустить турнір через м'язову травму. Про це Де Рон повідомив у соцмережах.
Де Рон провів за збірну Нідерландів 42 матчі і забив 1 гол.
На Євро-2024 команда зіграє в групі D з Польщею, Австрією та Францією.
У поточному сезоні де Рон провів 46 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 результативних передач.