Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 3 червня 2024 року.

Національна збірна Хорватії у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Північної Македонії, здобувши розгромну перемогу над суперником із рахунком 3:0.

Дублем за хорватську команду відзначився Маєр, тоді як підсумковий рахунок у зустрічі встановив Пашалич.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Хорватія — Північна Македонія у рамках підготовки до Євро-2024:

Хорватія - Північна Македонія 3:0

Голи: Маєр, 10, 45, Пашалич, 79