Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 3 червня 2024 року.
Хорватія - Північна Македонія, getty images
03 червня 2024, 23:11
Національна збірна Хорватії у рамках підготовки до майбутнього Євро-2024 провела товариський матч проти Північної Македонії, здобувши розгромну перемогу над суперником із рахунком 3:0.
Дублем за хорватську команду відзначився Маєр, тоді як підсумковий рахунок у зустрічі встановив Пашалич.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Хорватія — Північна Македонія у рамках підготовки до Євро-2024:
Хорватія - Північна Македонія 3:0
Голи: Маєр, 10, 45, Пашалич, 79