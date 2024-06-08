Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд на контрольний поєдинок.

Збірна Португалії в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2024 проведе товариський матч проти збірної Хорватії.

В стартовому складі португальців не знайшлось місця для Кріштіану Роналду та Пепе, тоді як досвідчений Лука Модрич вийде в старті.

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Інасіу, Мендеш — Палінья — Фернандеш, Феррейра — Сілва, Феліш — Рамуш

Запасні: Патрісіу, Са, Феррейра, Семеду, Канселу, Сілва, Ж. Невеш, Перейра, Р. Невеш, Нунес, Роналду, Леау, Жота, Нету, Консейсау

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Брозович — Модрич, Ковачич — Маєр, Крамарич — Будімір

Запасні: Лабрович, Івушич, Юранович, Соса, Віда, Ерлич, Влашич, Перішич, Марко Пашалич, Іванушец, П'яца, Сучич, Якіч, Маріо Пашалич

Початок матчу заплановано на 19:45. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.