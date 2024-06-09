Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Реала пропустить великий міжнародний турнір.

Австрійський центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба отримав розорив хрестоподібної зв’язки посеред грудня минулого року, після чого сезон поділився для нього на "до" та "після" важкої травми.

Відтоді жодного матчу 31-річний виконавець зіграти так і не зміг, проте очікувалось, що тренерський штаб національної збірної до останнього чекатиме на вердикт лікарів із приводу відновлення футболіста перед чемпіонатом Євро-2024.

І воно дійсно так і було — Ральф Рангнік і його помічники до останнього тягнули із заявкою на турнір, проте зрештою, як повідомляє іспанська преса, Алаба до неї не потрапив.

Натомість гравець Реала все одно поїде до Німеччини, проте в ролі помічника головного тренера.

Таку ж саму роль він виконував і під час нещодавнього лондонського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому його клуб обіграв дортмундську Боруссію (2:0).

Нагадаємо, що Австрія потрапила до групи D разом із Францією, Польщею та Нідерландами.