Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команді Ральфа Рангніка доведеться конкурувати в дуже важкій групі.

Федерація футболу Австрії на своєму офіційному сайті опублікувала остаточну заявку національної команди на Євро-2024 у Німеччині.

Заявка збірної Австрії на Євро-2024:

Воротарі: 12. Ніклас Гедль (Рапід В), 1. Гайнц Лінднер (Юніон Сен-Жиллуаз), 13. Патрік Пентц (Брондбю).

Захисники: 21. Флавіус Данилюк (РБ Зальцбург), 4. Кевін Дансо (Ланс), 15. Філіпп Лінгарт (Фрайбург), 16. Філіпп Мвене (Майнц), 5. Штефан Пош (Болонья), 3. Гернот Траунер (Феєнорд), 2. Максіміліан Вебер (Боруссія М), 14. Леопольд Керфельд (Рапід В).

Півзахисники: 19. Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), 10. Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), 26. Марко Грюлль (Рапід), 17. Флоріан Кайнц (Кельн), 20. Конрад Лаймер (Баварія), 8. Александер Прасс (Штурм), 9. Марсель Забітцер (Боруссія Д), 18. Романо Шмід (Вердер), 22. Матіас Зайдль (Рапід В), 6. Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), 23. Патрік Віммер (Вольфсбург).

Нападники: 7. Марко Арнаутович (Інтер), 25. Максіміліан Ентруп (Гартберг), 11. Міхаель Грегорич (Фрайбург), 24. Андреас Вайманн (Вест Бромвіч).

До фінальної заявки австрійців не потрапили воротар Тобіас Лаваль (ЛАСК), захисник Штефан Лайнер (Боруссія М), а також півзахисник Тьєрно Балло (Вольфсберг).

На Євро-2024, який розпочнеться 14 червня, Австрія зіграє проти Франції, Польщі та Нідерландів.