Шотландець у 49-й раз вийшов на поле з капітанською пов'язкою.
ЕНДІ РОБЕРТСОН, GETTY IMAGES
09 червня 2024, 20:59
Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон встановив рекорд збірної Шотландії.
7 червня шотландці зіграли внічию зі збірною Фінляндії (2:2) у товариському матчі, а Робертсон вийшов у стартовому складі і відіграв 63 хвилини.
У цій грі Робертсон встановив рекорд збірної Шотландії, у 49-й раз вийшовши на поле з капітанською пов'язкою. Він перевершив показник, встановлений Джорджем Янгом у 1950-х роках.
На Євро-2024 збірна Шотландії зіграє в групі А, де її суперниками будуть команди Угорщини, Швейцарії та Німеччини.