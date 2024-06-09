Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландець у 49-й раз вийшов на поле з капітанською пов'язкою.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон встановив рекорд збірної Шотландії.

7 червня шотландці зіграли внічию зі збірною Фінляндії (2:2) у товариському матчі, а Робертсон вийшов у стартовому складі і відіграв 63 хвилини.

У цій грі Робертсон встановив рекорд збірної Шотландії, у 49-й раз вийшовши на поле з капітанською пов'язкою. Він перевершив показник, встановлений Джорджем Янгом у 1950-х роках.

На Євро-2024 збірна Шотландії зіграє в групі А, де її суперниками будуть команди Угорщини, Швейцарії та Німеччини.