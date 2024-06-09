Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Італія та Боснія і Герцеговина.

Збірні Італії та Боснії і Герцеговини зіграють товариський матч у Емполі на полі стадіону Карло Кастелані.

Лучано Спаллетті, після нічиєї проти Туреччини (0:0), залучив до стартового складу Доннарумму до рамки воріт, тоді як Дарміан, Буонджорно та Калафіорі утворять трійку в центрі захисту, Белланова та Камб'язо зіграють на флангах, а Фаджолі розташується в центрі поля. Фраттезі зіграє в парі з К'єзою під нападником, яким цього разу буде Скамакка.

Сергей Барбарез, після поразки від Англії (0:3), використав із перших хвилин Пірича у воротах, тоді як Бічакчич гратиме в трійці центральних захисників, а Муякич розташується на лівому фланзі.

Італія: Доннарумма — Дарміан, Буонджорно, Калафіорі — Белланова, Жоржиньо, Фаджолі, Камб’язо — Фраттезі, К’єза — Скамакка.

Запасні: Вікаріо, Мерет, Ді Лоренцо, Дімарко, Гатті, Пеллегріні, Распадорі, Крістанте, Манчіні, Ретегі, Дзакканьї, Ель-Шаараві, Бастоні, Фолоруншо.



Боснія і Герцеговина: Пірич — Ахмедходжич, Катич, Бічакчич — Газібегович, Хайрадинович, Тагірович, Шарич, Муякич — Гігович, Демирович.

Запасні: Хаджикич, Хаджикадунич, Гусейнбашич, Табакович, Бурнич, Шошич, Мухаремович.



Гра Італія — Боснія і Герцеговина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.