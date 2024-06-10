Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
10 червня 2024, 00:16
Франція не подужала Канаду перед від'їздом на Євро-2024
Команда Дідьє Дешама в Бордо мала складнощі з подоланням оборони колективу Джессі Марша, який непогано підготувався до Копа Америка.
Франція — Канада, Getty Images
10 червня 2024, 00:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Франція — Канада 0:0
Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано (Конате, 63), Т. Ернандес (Менді, 46) — Канте, Камавінга — Дембеле (Коман, 74), Грізманн (Коло Муані, 87), М. Тюрам (Тюрам, 74) — Жиру (Баркола, 62).
Канада: Крепо — Джонстон (Ларея, 63), Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 70), Девіс (Гайберт, 84) — Б’юкенен (Шаффельбург, 85), Коне (Олувасеї, 84), Еуштакіу, Міллар — Девід, Ларін (Осоріо, 71).
Попередження: Камавінга — Джонстон