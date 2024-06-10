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Франція — Канада 0:0

Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано (Конате, 63), Т. Ернандес (Менді, 46) — Канте, Камавінга — Дембеле (Коман, 74), Грізманн (Коло Муані, 87), М. Тюрам (Тюрам, 74) — Жиру (Баркола, 62).

Канада: Крепо — Джонстон (Ларея, 63), Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 70), Девіс (Гайберт, 84) — Б’юкенен (Шаффельбург, 85), Коне (Олувасеї, 84), Еуштакіу, Міллар — Девід, Ларін (Осоріо, 71).

Попередження: Камавінга — Джонстон