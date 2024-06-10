Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Франція не подужала Канаду перед від'їздом на Євро-2024

Команда Дідьє Дешама в Бордо мала складнощі з подоланням оборони колективу Джессі Марша, який непогано підготувався до Копа Америка.

Франція — Канада, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Франція — Канада 0:0



Франція: Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано (Конате, 63), Т. Ернандес (Менді, 46) — Канте, Камавінга — Дембеле (Коман, 74), Грізманн (Коло Муані, 87), М. Тюрам (Тюрам, 74) — Жиру (Баркола, 62).



Канада: Крепо — Джонстон (Ларея, 63), Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 70), Девіс (Гайберт, 84) — Б’юкенен (Шаффельбург, 85), Коне (Олувасеї, 84), Еуштакіу, Міллар — Девід, Ларін (Осоріо, 71).



Попередження: Камавінга — Джонстон