Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поляки визначилися з гравцями, які поїдуть у Німеччину.

Національна збірна Польщі визначилася з остаточною заявкою на Євро-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.