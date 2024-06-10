Національна збірна Польщі визначилася з остаточною заявкою на Євро-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Воротарі: Войцех Щенсни (Ювентус, Італія), Лукаш Скорупські (Болонья, Італія), Марцін Булка (Ніцца, Франція).
Захисники: Бартош Берешиньскі (Емполі, Італія), Ян Беднарек (Саутгемптон, Англія), Павел Давидович (Верона, Італія), Якуб Ківьор (Арсенал, Англія), Тімотеуш Пухач (Кайзерслаутерн, Німеччина), Бартош Саламон (Лех, Польща), Себастьян Валукієвич (Емполі, Італія).
Півзахисники: Пшемислав Франковські (Ланс, Франція), Каміл Гросіцкі (Краковія, Польща), Якуб Модер (Брайтон, Англія), Якуб Петровські (Лудогорець, Болгарія), Тарас Романчук (Ягеллонія, Польща), Бартош Сліш (Атланта Юнайтед, США), Себастьян Шиманські (Фенербахче, Туреччина), Даміан Шиманські (АЕК, Греція), Кацпер Урбанські (Болонья, Італія), Нікола Залевські (Рома, Італія), Пьотр Зелінські (Наполі, Італія).
Нападники: Роберт Левандовські (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кароль Свідерські (Верона, Італія), Кшиштоф Пьонтек (Істанбул, Туреччина), Адам Букса (Антальяспор, Туреччина).
На груповому етапі Євро-2024 (група D) збірна Польщі зустрінеться з Нідерландами (16 червня), Австрією (21 червня) та Францією (25 червня).