Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорвати їдуть на Євро в якості "прихованого" фавориту.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч висловився про відмінності в національній команді на минулому чемпіонаті світу-2022 у Катарі та майбутньому Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

"У нас є молоді гравці, у яких тепер на два роки ігрового часу більше, особливо у Шутало та Гвардіола, але великої різниці немає. Можливо, ми трохи змінимо стиль гри, але дотримуємося однієї і тієї ж тактики. Ми об'єднуємо різні типи гравців, і хлопці завжди реагують правильно.

Ми взяли 18 нових гравців у Катар, великих очікувань не було, але ми повторили успіх чемпіонату світу-2018. Амбіції, великі плани та бажання — нам потрібно працювати, щоб залишатися такими, якими ми є, і використовувати свої можливості. Сподіваюся, все пройде спокійно", — сказав тренер "Шашкових".

На Євро-2024 збірна Хорватії гратиме у групі В, разом зі збірними Іспанії, Італії та Албанії.