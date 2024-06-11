Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку товариського матчу, у якому зіграють Португалія та Ірландія.

Португалія та Ірландія зіграють у товариському матчі на полі стадіону Мунісіпаль-де-Авейру в місті Авейру.

Роберто Мартінес, після поразки від Хорватії (1:2), залучив до стартового складу Антоніу Сілву та Пепе в трійці в центрі оборони, тоді як Канселу гратиме ліворуч у захисті, а Жуан Невеш долучиться до центру поля разом із Леау. Кріштіану Роналду долучиться до Феліша в парі нападників.

Джон О'Ши, на тлі перемоги над Угорщиною (2:1), використав із перших хвилин О'Браєна та Скейлса в трійці центральних захисників, тоді як Коулмен гратиме на правому фланзі, а Перротт розташується над ним у атаці.

Португалія: Кошта — Далот, А. Сілва, Пепе, Інасіу, Канселу — Фернандеш, Ж. Невеш, Леау — Роналду, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Діаш, Пальїнья, Рамуш, Б. Сілва, Перейра, Нунес, Р. Невеш, Мендеш, Жота, Феррейра, Нету, Консейсау.



Ірландія: Келлегер — О’Ши, О’Браєн, Скейлс — Коулмен, Смоллбоун, Каллен, Бреді — Перротт, Айда, Смодич.