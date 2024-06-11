Португалія та Ірландія зіграють у товариському матчі на полі стадіону Мунісіпаль-де-Авейру в місті Авейру.

Роберто Мартінес, після поразки від Хорватії (1:2), залучив до стартового складу Антоніу Сілву та Пепе в трійці в центрі оборони, тоді як Канселу гратиме ліворуч у захисті, а Жуан Невеш долучиться до центру поля разом із Леау. Кріштіану Роналду долучиться до Феліша в парі нападників.

Джон О'Ши, на тлі перемоги над Угорщиною (2:1), використав із перших хвилин О'Браєна та Скейлса в трійці центральних захисників, тоді як Коулмен гратиме на правому фланзі, а Перротт розташується над ним у атаці.

Португалія: Кошта Далот, А. Сілва, Пепе, Інасіу, Канселу Фернандеш, Ж. Невеш, Леау — Роналду, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Діаш, Пальїнья, Рамуш, Б. Сілва, Перейра, Нунес, Р. Невеш, Мендеш, Жота, Феррейра, Нету, Консейсау.

Ірландія: Келлегер — О’Ши, О’Браєн, Скейлс — Коулмен, Смоллбоун, Каллен, Бреді — Перротт, Айда, Смодич.

Запасні: О’Лірі, Траверс, Гаррінгтон, Стівенс, Даффі, Доерті, Обафемі, О’Дуда, Сайкс, Джонстон, Найт, Макграт, Кеннон, Азаз.

Гра Португалія — Ірландія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.