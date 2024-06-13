Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дебютний Євро для грузинів.

Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія оцінив перспективи "хрестоносців" на Євро-2024, який пройде на теренах Німеччини з 14-го червня по 14-е липня. Цитує 23-річного вінгера офіційний сайт УЄФА.

"Стати частиною такого важливого турніру було найбільшою мрією кожного грузина. Коли ми відібралися на Євро-2024, цей день став найщасливішим для всіх. Але ми приїхали до Німеччини не на екскурсію, не для того, щоб просто бути тут. Ми хочемо залишити свій слід, написати нову сторінку в історії. Ми зробимо для цього все можливе.

Наша команда дуже зосереджена і готова до цього турніру. У Грузії всі чекають нашого дебюту. Я думаю, 18-го червня ми побачимо, що Грузія об'єдналася, як одне ціле, і постараємося здобути перемогу в першому ж матчі.