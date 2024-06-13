Дебютний Євро для грузинів.
Кварацхелія, getty images
13 червня 2024, 15:44
Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія оцінив перспективи "хрестоносців" на Євро-2024, який пройде на теренах Німеччини з 14-го червня по 14-е липня. Цитує 23-річного вінгера офіційний сайт УЄФА.
"Стати частиною такого важливого турніру було найбільшою мрією кожного грузина. Коли ми відібралися на Євро-2024, цей день став найщасливішим для всіх. Але ми приїхали до Німеччини не на екскурсію, не для того, щоб просто бути тут. Ми хочемо залишити свій слід, написати нову сторінку в історії. Ми зробимо для цього все можливе.
Наша команда дуже зосереджена і готова до цього турніру. У Грузії всі чекають нашого дебюту. Я думаю, 18-го червня ми побачимо, що Грузія об'єдналася, як одне ціле, і постараємося здобути перемогу в першому ж матчі.
У нашому складі присутнє поєднання досвідчених та молодих гравців, у нас хороша команда. Ми стали одним згуртованим колективом, який здатний битися з ким завгодно.
Гурам Кашія (капітан збірної Грузії — ред.) — хороший приклад для всіх нас. Він досвідчений, він подає молодим гравцям приклад того, що потрібно старанно працювати щодня. Він справжній капітан, і все, що ми можемо зробити, це подякувати йому. Гурам веде нас вперед і робить все, що має робити справжній капітан на полі та за його межами", — заявив Квара.
Перший матч на Євро-2024 збірна Грузії проведе з національною командою Туреччини. Гра відбудеться 18-го червня, о 19:00 за київським часом.