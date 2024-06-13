Стали відомі арбітри, які будуть працювати на матчах Євро-2024 15-го червня.
Олівер, getty images
13 червня 2024, 16:54
Стали відомі суддівські бригади призначенні на матчі чемпіонату Європи-2024, які пройдуть у суботу, 15-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Угорщина — Швейцарія: рефері — Славко Вінчич, асистенти рефері — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, четвертий рефері — Раде Обренович, рефері ВАР — Нейц Кайтазович (усі — Словенія).
Іспанія — Хорватія: рефері — Майкл Олівер, асистенти рефері — Стюарт Берт, Деніел Кук, четвертий рефері — Ентоні Тейлор, рефері ВАР — Стюарт Еттвелл (усі — Англія).
Італія — Албанія: рефері — Фелікс Цваєр, асистенти рефері — Штефан Лупп, Марко Агмюллер, четвертий рефері — Даніель Зіберт, рефері ВАР — Бастіан Данкерт (усі — Німеччина).
Раніше повідомлялося, яка бригада арбітрів обслуговуватиме матч-відкриття Євро-2024 Німеччина-Шотландія.