Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Оран'є" потрапили в складну групу.

Захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт висловився про майбутній чемпіонат Європи та оцінив шанси своєї команди на континентальному турнірі. Цитує нідерландця Reuters.

"Добре, що у нас багато хлопців з найкращих команд Європи. Це дуже важливо для такого турніру, це означає, що у нас є необхідний досвід гри з топ-гравцями кожні три-чотири дні. У нас високий рівень майстерності в усіх напрямках. Нам доведеться рухатися від матчу до матчу, але я думаю, що ми, безумовно, можемо далеко пройти.

У нас хороша команда. Ми добре працюємо разом. У нас є команда, члени якої на цьому турнірі можуть стати ще ближчими один до одного, як на полі, так і за його межами", — сказав Де Лігт.

Нагадаємо, на Євро-2024, який стартує 14-го червня, Нідерланди в групі D зіграють із Польщею, Францією та Австрією.