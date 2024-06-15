Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 15 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках другого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Хорватії.

СУБОТА, 15 ЧЕРВНЯ, 19:00. ОЛІМПІАШТАДІОН, БЕРЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поєдинок колективів Луїса де ла Фуенте і Златко Далича, звісно ж, сміливо можна назвати центральним у першому турі в цілому. Ба більше, це протистояння взагалі має все, щоб у підсумку стати одним із найкращих у ході групового етапу Євро-2024, якщо обидві команди продемонструють свою найкращу гру.

Востаннє збірні Іспанії та Хорватії зустрічалися майже рік тому — у фіналі Ліги націй УЄФА-2022/23, що відбувся 18 червня 2023-го. Тоді колективи тих же керманичів, що й зараз, зуміли виявити сильнішого лише в серії пенальті. Після нульової нічиєї в основний і додатковий час, точнішими в ударах з 11-метрової позначки були іспанці.

Неймовірно цікавою була й зустріч команд в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 (2021). На Паркен Стедіум у Копенгагені в основний час була зафіксована результативна нічия з рахунком 3:3, коли хорвати врятувалися від поразки завдяки голу в компенсований час, до 85-ї хвилини поєдинку поступаючись 3:1. Тим не менш, іспанці все ж вирвали перемогу після двох голів у першій половині додаткового часу, а в підсумку дісталися півфіналу турніру, де зазнали поразки від Італії, яка пізніше стала чемпіоном Європи.

Також варто пригадати, як Іспанія та Хорватія починали свої виступи на попередньому Євро. У 2021 році іспанці домінували в матчі проти шведів на власному ж полі (Естадіо де Ла Картуха, Севілья), але так і не зуміли відзначитися бодай раз, хоч і не пропустили також (0:0). Хорватія тоді зазнала мінімальної поразки від Англії (1:0) на Вемблі Стедіум у Лондоні за відносно рівної гри.

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Відбір до фінальної частини нинішнього турніру для іспанців був більш спокійним і вдалим, аніж для хорватів. Колектив де ла Фуенте фінішував першим у групі з Шотландією, Норвегією, Грузією та Кіпром, набравши 21 заліковий бал у 8 матчах і відірвавшись від шотландців і норвежців на 4 і 10 очок відповідно.

Щодо прямого виходу хорватів інтрига трималася до останніх зустрічей групи з Туреччиною, Уельсом, Вірменією та Латвією. Команда Далича могла втратити своє друге місце, але зуміла мінімально впоратися з вірменами вдома (1:0), гарантувавши собі участь у фінальній частині Євро-2024, тоді як турки поділили очки з валлійцями на виїзді (1:1). Чотири очки відриву від Уельсу (16 проти 12) та один заліковий бал відставання від Туреччини (16 проти 17) в підсумку.

Готуючись до Євро-2024, обидві команди взяли участь у двох контрольних поєдинках. Іспанці розгромили вдома Андорру (5:0) і Північну Ірландію (5:1), тоді як хорвати на власному полі спочатку розібралися з Північною Македонією (3:0), а потім, уже на виїзді, подужали солідну Португалію (2:1). Сьогодні ж надрезультативної зустрічі очікувати навряд чи варто, проте іспанці та хорвати здатні порадувати вболівальників чудовою грою, навіть якщо так і не зуміють уразити ворота один-одного бодай раз.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Н. Фернандес, Грімальдо — Меріно, Родрі, Педрі — Ямал, Мората, Вільямс

Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Гвардіол — Модрич, Брозович, Ковачич — Маєр, Будімір, Крамарич

прогноз 1:0

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