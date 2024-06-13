Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

23-річний футболіст отримав травму.

Центральний півзахисник Ювентуса і збірної Італії Ніколо Фаджолі пропустить перший матч Скуадри адзурри на Євро-2024 проти Албанії, повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 23-річний хавбек не візьме участі у грі з албанцями через забій малогомілкової кістки, якого він зазнав під час товариського матчу з Боснією і Герцеговиною.

Фаджолі пропустив кілька тренувань і в четвер повернувся в загальну групу збірної Італії, проте відчув дискомфорт, і тренерський штаб вирішив надати йому відпочинок.

Матч Італія — Албанія відбудеться 15 червня в Дортмунді і розпочнеться о 22:00.