23-річний футболіст отримав травму.
НІКОЛО ФАДЖОЛІ, GETTY IMAGES
13 червня 2024, 22:59
Центральний півзахисник Ювентуса і збірної Італії Ніколо Фаджолі пропустить перший матч Скуадри адзурри на Євро-2024 проти Албанії, повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, 23-річний хавбек не візьме участі у грі з албанцями через забій малогомілкової кістки, якого він зазнав під час товариського матчу з Боснією і Герцеговиною.
Фаджолі пропустив кілька тренувань і в четвер повернувся в загальну групу збірної Італії, проте відчув дискомфорт, і тренерський штаб вирішив надати йому відпочинок.
Матч Італія — Албанія відбудеться 15 червня в Дортмунді і розпочнеться о 22:00.