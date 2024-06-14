Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поляки потрапили в складну групу.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж поділився очікуваннями від матчу 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Нідерландів. Цитує фахівця офіційний сайт Футбольного союзу Польщі.

"Ми поважаємо збірну Нідерландів і те, чого вона досягла. Але ми її не боїмося. Ми зробимо все, щоб провести хороший матч і показати, що наша команда здійснила наступний крок у своєму розвитку.

Нам потрібно зробити так, щоб вся команда була дуже добре організована і знала, як вона хоче грати. Суть у тому, що ми не можемо не грати у футбол. Якби ми хотіли виходити на поле тільки для того, щоб вижити, це не мало б сенсу.

В нас дуже хороша команда з якісними футболістами, тому ми будемо виходити на кожну гру з думками про перемогу", — сказав Пробеж.

Матч 1-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Польщі та Нідерландів відбудеться в неділю, 16-го червня, о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Кадра" на Євро-2024 потрапила до групи D, разом зі збірними Нідерландів, Франції та Австрії.