Стали відомі арбітри, які обслуговуватимуть матчі Євро-2024 16-го червня.
Орсато, getty images
14 червня 2024, 19:26
Стали відомі суддівські бригади призначенні на матчі чемпіонату Європи-2024, які відбудуться у неділю, 16-го червня. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Польща — Нідерланди: рефері — Артур Діаш, асистенти рефері — Паулу Соареш, Педру Рібейру (всі — Португалія), четвертий рефері — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Тьягу Мартінш (Португалія).
Словенія — Данія: рефері — Сандро Шерер, асистенти рефері — Стефан де Алмейда, Бекім Зогай (всі — Швейцарія), четвертий рефері — Донатас Румшас (Литва), рефері ВАР — Федаї Сан (Швейцарія).
Сербія — Англія: рефері — Даніеле Орсато, асистенти рефері — Чіро Карбоне, Алессандро Джаллатіні (всі — Італія), четвертий рефері — Іван Кружляк (Словаччина), рефері ВАР — Массіміліано Ірраті (Італія).