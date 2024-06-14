Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійці стартують на Євро в матчі з аутсайдером "групи смерті".

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті поділився думкою про дебютний матч "Скуадри Адзури" на Євро-2024 з Албанією. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Я очікую важкої гри, тому що Сілвіньйо добре організував збірну Албанії. Вони здатні робити на полі неймовірні речі. У них є кілька гравців, які виступають у Серії А та прекрасно знають, на що ми здатні. Як наслідок, буде дуже відкритий матч.

Ми повинні грати, пам'ятаючи про те, що ми — Італія. Нам необхідно грати, як команда в кожен окремий момент матчу. Тоді в нас будуть хороші шанси на позитивний результат", — заявив Спаллетті.

Матч між Італією та Албанією відбудеться 15-го червня, о 22:00 за київським часом.