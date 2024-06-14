Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Юліана Нагельсманна в Мюнхені відвантажила повну торбу голів Шотландії, але все одно знову пропустили у фінальних частинах міжнародних турнірів.

Чемпіонат Європи — це важлива подія в житті кожного футболіста. Домашній чемпіонат Європи — та й поготів. Збірній Німеччини та обраним до команди Юліана Нагельсманна виконавцям відверто пощастило в межах власної країни виступати на великому міжнародному форумі цього літа, і вони прагнули цим скористатись заради припинення ланцюжку невдалих виступів.

Але всього потрохи — німцям спочатку потрібно було урочисто відкрити змагання на полі мюнхенської Альянц Арени матчем проти Шотландії, яка комусь могла б здатись "легким" суперником у контексті групи A та присутності в ній Швейцарії та Угорщини, проте це не так. Колектив Стіва Кларка відкрито про це заявив на старті кваліфікації, коли такі збірні, як Іспанія та Норвегія не знали, як зупинити цю "тартанову армію".

А які фанати приїхали до Німеччини підтримувати шотландців! Виконання їхнього національного гімну за гучністю точно перевершило німецький із запасом та й потім антураж був такий, неначе гості з Британських островів грають на власному полі. Але це все — суто лірика, яка безпосередньо до футболу немає жодного стосунку. А у футбол перемогли саме німці.

Там із першого гольового моменту Вірца було зрозуміло, що "кельтам" не обійтись без пригод у захисті, але Флоріан Ганна так і не перекинув, тож це просто відсунуло в часі той момент, коли команда Юліана Нагельсманна відкрила рахунок. Сталось це на 11 хвилині, і з другої спроби Вірц своїм шансом таки скористався, у пів колі перед штрафним завершивши передачу Кімміха з правого флангу.

До цього та після цього тривав контроль м’яча від господарів поля, який лишень зрідка переривав на атаки шотландців. Безцільні та беззмістовні — навіть по воротах за тайм вони жодного разу не пробили, тож говорити немає про що. І пропустила команда Кларка вдруге теж доволі швидко, коли на 19 хвилині Гаверц оформив асист на Мусіалу з лівого флангу штрафного, а той розібрався з ударом під поперечину.

Оскільки цей епізод стався ще до середини першого тайму, то в Шотландії були якісь примарні перспективи на те, аби змінити хід цієї зустрічі. Але й вони розчинились у повітрі під завісу першого тайму, коли як не за фол Крісті проти Мусіали до цього, так за відвертий стрибок у ноги Гюндогана від Портеуса Клеман Тюрпен призначив пенальті, вилучив захисника шотландців, а Гаверц відзначився ударом із позначки в центр воріт.

Ось що мало статись у другому таймі, аби щось пішло не так для Німеччини? Шотландія мала б забити швидкий гол? Та куди там. Тут хоча б вийти до позиційної атаки та потримати м’яч у ногах більше п’яти секунд уже б було невеличкою перемогою. Але куди складніше "кельтам" було не пропустити ще повну торбу голів у власні ворота, бо суперники накинулись і продовжили розривати їхній захист.

Проте та група футболістів, яка починала матч у складі команди Нагельсманна, у такій сполуці голів більше не забивала. Голепад відновився після ротації, і доволі швидко Фюллькруг скористався своїм ігровим часом та незграбними діями Генлі на правому фланзі штрафного під час спроби перехопити м’яч у Гюндогана. Майже одразу форвард Боруссії Дортмунд міг розраховувати й на другий гол, але подача Мюллера з лівого флангу пішла на нього до офсайду.

Можливо, після скасування того м’яча Шотландія повірила у власні сили настільки, що пішла до чужих володінь під стандарт із лівого флангу й навіть забила гол у відповідь. Точніше — німці й тут самі все зробили, а прикрим автоголом головою відзначився Рюдігер. Просто опинився в невдалому місце у неслушний момент. Але різниця +4, так різниця +4 — Джан поїхав на це Євро-2024 тільки через тонзиліт у Павловича, але на нечужій для себе арені поклав красень-удар під праву стійку здалеку на останніх секундах цієї вибухової гри.

У наступному турі збірна Німеччини гратиме проти Угорщини в Штутгарті, а Шотландія зустрінеться із Швейцарією в Кельні.— Шотландія 5:1Вірц, 11, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1 (пен.), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 — Рюдігер, 87 (авт.)Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх (Гросс, 46), Кроос (Джан, 80) — Вірц (Сане, 63), Гюдоган, Мусіала (Мюллер, 73) — Гаверц (Фюллькруг, 63).Ганн — Гендрі, Портеус, Тірні (Маккенна, 77) — Ролстон, Макгрегор (Маклін, 67), Мактоміней, Робертсон — Макгінн (Гілмор, 67), Крісті (Шенкленд, 82) — Адамс (Генлі, 46).Попередження: Андріх, Та — Ролстон