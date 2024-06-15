Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував стан партнера по збірній.

Національна збірна Франції в першому турі чемпіонату Європи-2024 зіграє проти Австрії в Дюссельдорфі.

За кілька днів до протистояння одним із найбільш гострих питань є стан нападника "Les Bleus" Кіліана Мбаппе, у якого було пошкодження під час підготовчого циклу перед турніром.

Утім, партнер зіркового форварда французів, Олів’є Жиру, дав обнадійливу оцінку стану новоспеченого гравця Реала.

"Я не хвилююсь із приводу Мбаппе, він учора відпочивав. І хоча я не належу до медичного персоналу, але не думаю, що Кіліан утратить свою форму, пропустивши одне чи два тренування.

Не хвилюйтесь, він буде готовий до першої гри!", — заявив французький виконавець.

Матч Австрія — Франція відбудеться 17 червня, о 22:00.