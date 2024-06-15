Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Хорвати на Євро-2024 потрапили в "групу смерті".

Напередодні матчу першого туру Євро-2024 між Хорватією та Іспанією, головний тренер "Шашкових" Златко Далич поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми потрапили в найскладнішу групу, і всі це знають. Хороший старт має вирішальне значення. Пам'ятаєте чемпіонат світу в Катарі, коли ми спочатку зіграли з Марокко? Набране тоді очко виявилося дуже важливим для нас. Ми не націлені на нічию. Хочемо показати себе з найкращого боку та перемогти.

Ми нікого не боїмося і їдемо за перемогою. Це буде складно та вимагатиме від нас багато чого, але, як завжди, я вірю в нашу команду.

Те, чого домагається Хорватія, чудово. Я б навіть сказав, що це неможливо. Ось чому мене турбує, коли люди недооцінюють нас. Цю хорватську команду потрібно поважати за те, чого вона досягла в таких складних умовах і з таким невеликим складом гравців.

Ми конкуруємо з найсильнішими гравцями світового футболу. З цієї причини ми є доказом того, що маленька країна може домогтися багато чого. Ми повинні показати іншим, що це можливо", — заявив Далич.

Матч Іспанія — Хорватія відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Хорватії на Євро-2024 гратиме у групі B, разом зі збірними Іспанії, Італії та Албанії.