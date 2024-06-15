Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Угорець увійшов в історію Євро.

Півзахисник збірної Угорщини Домінік Собослаї вивів свою команду на поле в матчі зі збірної Швейцарії з капітанською пов'язкою, тим самим ставши наймолодшим капітаном в історії чемпіонатів Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На момент матчу Собослаї виповнилося - 23 роки, 7 місяців та 21 день.

Після першого тайму колектив Мурата Якіна впевнено перемагає угорців із рахунком 2:0. Текстову трансляцію цього матчу ви можете подивитися на нашому сайті.